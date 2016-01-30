نصر الله يؤكد إلتزام "حزب الله" بترشيح عون لرئاسة لبنان

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر، إنه ليس سراً أن الحزب ملتزم أخلاقياً بترشيح العماد ميشال عون، زعيم "تكتل التغيير والإصلاح"، لرئاسة الجمهورية اللبنانية.

وأكد السيد نصر الله، خلال كلمة متلفزة، الجمعة، أن حزبه يبني علاقات من الثقة والاحترام المتبادل مع حلفائه، وشدد على أن هذه العلاقات من منطلق الحوار الصادق، وأنه "لا يفرض قراره على أحد ولا يجبر أحد، ويحرص على الوصول إلى الأهداف المنشودة".

وأثنى الأمين العام لـ"حزب الله" على ترشيح "القوات اللبنانية" للعماد عون لرئاسة البلاد، مشيراً إلى أن رئيس "تيار المردة"، النائب سليمان فرنجية، الذي يسعى لتسلم الرئاسة، حليف قديم وصديق عزيز.

ورفض نصر الله الاتهامات الموجهة إلى إيران بتعطيل الانتخابات الرئاسية في لبنان، موضحاً أن إيران لا تتدخل في الملف الرئاسي اللبناني.

ويعاني لبنان من أزمة حادة، تتمثل في عدم قدرة مجلس النواب على الاتفاق على شخصية "مسيحية مارونية" لتسلم رئاسة البلاد، وفشلت كل المحاولات السابقة في الحصول على الثقة المطلقة لأعضاء البرلمان اللبناني بخصوص شخصية الرئيس.