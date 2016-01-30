الجيش السوري "يؤمن" قسم كبير من أوتستراد حلب-اللاذقية

وسع الجيش السوري من عملياته العسكرية في ريف اللاذقية الشمالي، وشنت وحدات من المشاة عملية عسكرية سيطرت خلالها على كافة أبنية ومرافق سد "برادون"، إضافة لجبل "برادون" الإستراتيجي مع إنفاق القطار الثلاثة المحصنة.

كما سيطر الجيش على قرى وتلال الكاروره، الباشورة، مزين، ورويسة كرم البرج، الواقعة على طرفي أوتستراد اللاذقية-حلب، بهدف تأمينه ليكون منطلقاً لعبور وحدات الجيش السوري بإتجاه جسر الشغور، وضيق الخناق على ناحية كنسبا، آخر معاقل المسلحين في ريف اللاذقية.

وأفاد مصدر ميداني، لـ"سبوتنيك"، السبت، أن مدفعية الجيش السوري كثفت من رماياتها على مواقع المسلحين، بالتوازي مع الإستهدافات الجوية، مما سهل لوحدات المشاة التقدم دون وقوع خسائر.

وأضاف المصدر، "يهدف الجيش السوري من عملياته العسكرية إلى تأمين مساحات إضافية بالقرب من أوتستراد حلب اللاذقية، بغية فتح المزيد من الممرات نحو المعارك القادمة".

ومن جانب آخر، سيطرت وحدات الجيش على تلتي "الخضراء" و"البركة"، بالقرب من الشريط الحدودي مع تركيا.