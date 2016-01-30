فلسطين ترحب بعقد مؤتمر دولي

وأشار خلال كلمته أمام القمة الإفريقية، إلى أنه "أمام تعثر العملية السياسية وإفشال الحكومة الإسرائيلية لجهود الرباعية الدولية، نحن بحاجة لمساندتكم للدفع بعقد مؤتمر دولي للسلام لتطبيق مبادرة السلام العربية وتطبيق حل الدولتين وإنشاء آلية جديدة ومجموعة عمل دولية على غرار المجموعات التي تعمل لحل أزمات المنطقة مثل 5+1 وغيرها"

وأضاف "وفي هذا السياق، نرحب بالمبادرة الفرنسية التي أعلن عنها وزير الخارجية الفرنسي فابيوس يوم أمس" مشيداً بالجهود العربية والأوربية وبجهود عدد كبير من الأصدقاء من أجل دعم هذا التوجه.

وفي سياق متصل، بحث الرئيس الفلسطيني مع مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والمؤتمر الدولي للسلام لحل القضية الفلسطينية في الشرق الأوسط.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، قد أعلن أمس الجمعة، أن بلاده ستتبنى، خلال الأسابيع القادمة، مبادرة لعقد مؤتمر دولي، لاستئناف مفاوضات السلام الفلسطينية — الإسرائيلية.

وحذر فابيوس من أنه في حال عرقلة بدء المفاوضات فأنه من الممكن لفرنسا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، معرباً أسفه حيال مواصلة إسرائيل، بناء مستوطنات جديدة في فلسطين.

وتابع الوزير الفرنسي قائلا "لن نسمح بعرقلة حل الدولتين، هذه مسؤوليتنا كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، لذلك ستبدأ باريس، خلال الأسابيع القادمة، مبادرة لعقد مؤتمر دولي لاستئناف مفاوضات سلام بين الجانبين".

وأضاف فابيوس "المؤتمر يهدف لحلٍ قائمٍ على أساسِ دولتين، ومن المنتظر أن يشارك فيه إلى جانب الطرفين المعنيين، كل من فرنسا وحلفائنا الأمريكيون، والعرب، والأوروبيون، وفي حال عرقلة مبادراتنا بخصوص الحل، فإننا سنتحمل مسؤوليتنا في الاعتراف رسمياً بفلسطين كدولة".