الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف العربي

أعلن مسلحو جماعة أنصار الله " الحوثيون " وقوات الجيش المساندة لهم مساء اليوم السبت، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي في محافظة مأرب شرق صنعاء.

صنعاء — سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام تابعة لهم، أن "القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أسقطت طائرة استطلاع تابعة للتحالف العربي في أسفل وادي هيلان بمأرب".

وفي سياق متصل، قتل أكثر من 25 مسلحا وأصيب عشرات آخرون اليوم، في مواجهات هي الأعنف التي تشهدها مناطق متفرقة من مفرق الجوف التابع لمديرية مجزر بمحافظة مارب شرق صنعاء.

وصرح مصدر عسكري في المحافظة لـ " سبوتنيك "، أن القوات المؤيدة للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة بقوات التحالف العربي شنت هجوما واسعا على مناطق متفرقة في مفرق الجوف ومنطقة الجدعان، في محاولة للسيطرة عليها مدعومة بعشرات العربات العسكرية وطائرات الأباتشي، حيث جرت اشتباكات عنيفة بين الجانبين أسفرت عن سقوط أكثر من 25 مسلحا وإصابة العشرات من الطرفين، ودمرت 4 عربات مدرعة تابعة لقوات هادي والتحالف".