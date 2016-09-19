الدنمارك تعلن مشاركتها في الغارة على مواقع الجيش السوري في دير الزور

أعلن الموقع الرسمي للجيش الدنماركي عن مشاركة طائرتين من طراز "إف 16" في الغارات التي شنت على مواقع الجيش السوري في محيط مطار دير الزور والتي أودت بحياة 62 جندياً إلى جانب إصابة أكثر من 100 عسكري سوري.
وذكر في البيان أنه إذا تم التأكد من أنه تم قصف مواقع للجيش السوري بدلاً من قصف "داعش" فسيتوجب علينا الإعتذار.
واعترفت في وقت سابق السلطات الأسترالية بأن سلاحها الجوي شارك إلى جانب الأمريكي في الغارات الأربع التي شنها التحالف الدولي على مواقع الجيش السوري قرب دير الزور.
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