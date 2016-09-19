الدنمارك تعلن مشاركتها في الغارة على مواقع الجيش السوري في دير الزور

أعلن موقع الجيش الدنماركي عن مشاركة طائرتين حربيتين مع قوات التحالف في الغارة التي شنت على مواقع للجيش السوري في دير الزور.

أعلن الموقع الرسمي للجيش الدنماركي عن مشاركة طائرتين من طراز "إف 16" في الغارات التي شنت على مواقع الجيش السوري في محيط مطار دير الزور والتي أودت بحياة 62 جندياً إلى جانب إصابة أكثر من 100 عسكري سوري.

© flickr.com/ Christian Haugen أستراليا تعترف بمشاركتها في الغارات على مواقع الجيش السوري

وذكر في البيان أنه إذا تم التأكد من أنه تم قصف مواقع للجيش السوري بدلاً من قصف "داعش" فسيتوجب علينا الإعتذار.

واعترفت في وقت سابق السلطات الأسترالية بأن سلاحها الجوي شارك إلى جانب الأمريكي في الغارات الأربع التي شنها التحالف الدولي على مواقع الجيش السوري قرب دير الزور.