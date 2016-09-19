الصدر: المالكي باع العراق للإرهاب وليست له شعبية

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر إن رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي باع العراق للإرهاب.

وكان المالكي قد وصف الصدر من قبل بأنه "حديث على السياسة"، ورد الصدر على سؤال أحد أتباعه عن هذا قائلا:

كلام من باع العراق للإرهاب لا يهمني، فهو ليس صاحب قرار ولا ذا شعبية ليكون مؤثرا.

ويواجه المالكي اتهامات بالفساد، حسب تقارير أصدرتها لجان تحقيق برلمانية، وتشير الاتهامات أيضا إلى مسؤوليته عن سقوط مناطق عراقية بقبضة "داعش" حين كان رئيسا للوزراء في 2014.

ويحشد الصدر أنصاره في العراق منذ أشهر للاحتجاج في بغداد من أجل الضغط على الحكومة لبذل جهود لمكافحة الفساد.