مصر تنجح في تطبيق شروط صندوق النقد

وأضاف وزير المالية أن الإعلان عن موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على القرض سيكون إما بنهاية سبتمبر/أيلول الحالى، أو بعد اجتماعاته السنوية المقرَّر انعقادها فى الفترة ما بين 7 و9 من الشهر المقبل.
وكان رئيس بعثة الصندوق، التي أجرت مباحثات مؤخرا في مصر، كريس جارفيس، قد أكد أنه سيتم صرف دفعة أولى من القرض بقيمة 2.5 مليار دولار، فور اعتماد اتفاق التمويل من المجلس التنفيذى للصندوق، مشيراً إلى أن الاتفاق يشترط قيام مصر بتأمين حزمة تمويل إضافية بقيمة 6 مليارات دولار.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)