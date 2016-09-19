مصر تنجح في تطبيق شروط صندوق النقد

أكد وزير المالية المصري، عمرو الجارحى، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى حول منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار مثمرة. وأضاف خلال تصريحات صحفية، أن الحكومة بصدد تحديد الموعد النهائي للتوقيع على القرض، عقب نجاحها فى تأمين الفجوة التمويلية بالكامل، وتدبير تمويلات إضافية بقيمة 6 مليارات دولار.

وأضاف وزير المالية أن الإعلان عن موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على القرض سيكون إما بنهاية سبتمبر/أيلول الحالى، أو بعد اجتماعاته السنوية المقرَّر انعقادها فى الفترة ما بين 7 و9 من الشهر المقبل.

وكان رئيس بعثة الصندوق، التي أجرت مباحثات مؤخرا في مصر، كريس جارفيس، قد أكد أنه سيتم صرف دفعة أولى من القرض بقيمة 2.5 مليار دولار، فور اعتماد اتفاق التمويل من المجلس التنفيذى للصندوق، مشيراً إلى أن الاتفاق يشترط قيام مصر بتأمين حزمة تمويل إضافية بقيمة 6 مليارات دولار.