الأسد: أعداء سورية يستخدمون أقصى ما عندهم لاستمرار الحرب في سورية

كلّما تمكّنت الدولة السورية من تحقيق تقدّم ملموس سواء على الصعيد الميداني أو على صعيد المصالحات الوطنية، يزداد دعم الدول المعادية لسورية للتنظيمات الإرهابية، وآخر مثال على ذلك كان العدوان الأمريكي السافر على أحد مواقع الجيش السوري في ديرالزور لمصلحة تنظيم "داعش" الإرهابي.