الجيش السوري يحرر قرية "المهدوم" في ريف حلب من سيطرة "داعش"

قال قائد ميداني في الجيش السوري، اليوم الأربعاء، إن القوات تخوض معارك ضارية مع مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في ريف حلب الشرقي والشمال الشرقي، ونجحت في استعادة وتحرير قرية المهدوم.