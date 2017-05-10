وزير خارجية ألمانيا: لا سبيل لوقف الهجرة إلا باستقرار ليبيا

أعرب وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابريل، عن اعتقاده بأن نشر الاستقرار في ليبيا لن يكون إلا عن طريق حل سياسي.

وقال نائب المستشارة آنغيلا ميركل يوم أمس الثلاثاء في برلين، في أعقاب لقاء مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة،: "عبر هذا الطريق فقط، واستقرار البلاد، سنتمكن من تقليل تدفقات الهجرة القادمة إلى أوروبا عبر المتوسط".

وحسب (د.ب.أ) أضاف الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في إشارة إلى الوضع في شمال أفريقيا: "نحن متفقان على أننا لن نصل في كل هذه الصراعات إلى حلول عسكرية"، وأكد على ضرورة فعل كل شيء من أجل جلوس كل أطراف الصراع في ليبيا في النهاية إلى طاولة المفاوضات.

تشير بيانات الوكالة الأوروبية لحماية الحدود "فرونتكس" إلى أن عدد الأشخاص الذين وصلوا إيطاليا انطلاقا من السواحل الليبية في الفترة بين كانون الثاني/ يناير حتى منتصف نيسان/ أبريل الماضيين، بلغ نحو 28 ألف شخص.

وتعاني ليبيا وضعا فوضويا منذ عام 2011، حيث تسيطر الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة، على جزء صغير فقط من البلاد.