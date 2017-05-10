إحباط هجوم إرهابي في غرب العراق

أفادت مراسلة "سبوتنيك"، نقلاً عن مصدر أمني في العراق، مساء اليوم الأربعاء، بأن الجيش العراقي أحبط هجوماً إرهابياً على قوات أمنية في الأنبار، غربي البلاد.

© AFP 2018/ SABAH ARAR اعتقال انتحاري وتفجير مفخخته في غرب العراق

وحسب المصدر، الذي تحفظ الكشف عن اسمه، فإن قوات الفرقة السابعة التابعة للجيش العراقي، ضبطت سيارة مفخخة معدة للتفجير قرب نقطة للجيش في منطقة المحمدي الواقعة بين الرمادي مركز الأنبار، وقضاء هيت، غربي المحافظة.

وأضاف المصدر، أن الجيش فجر السيارة عن بعد خارج المنطقة دون خسائر بشرية بين صفوفه.

كما ضبط الجيش العراقي، يوم الإثنين الماضي، انتحارياً يقود سيارة مفخخة أراد العبور بها نحو ناحية البغدادي عبر قضاء هيت غربي الأنبار.

وفي اليوم ذاته أيضاً، اعتقلت شرطة الأنبار المحلية، انتحارياً يقود سيارة مفخخة في منطقة 7 كيلو غربي الرمادي مركز المحافظة، وفجرت مفخخته تحت السيطرة وعن بعد دون خسائر بشرية.

يشار إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي خسر أغلب مناطق سيطرته بمحافظة الأنبار التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق غرباً، بتقدم القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي ضد الإرهاب، وما تبقى له من سيطرة فيها فقط أقضية حدودية محاذية للأراضي السورية، وهي عانة وراوة والقائم.

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