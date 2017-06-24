مجلس النواب الليبي: جاهزون للتعاون مع المبعوث الأممي الجديد

© REUTERS/ Hani Amara الهواري: ليبيا مركز دولي للإتجار بالبشر

موسكو، سبوتنيك. وقال في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" نأمل من المبعوث الجديد ان يكون حياديا في تناوله للملف الليبي، والسعي بين كافة الأطراف للوصول الى وفاق من شأنه مساعدة الليبيين في حل أزماتهم السياسية ، وذلك بالإسراع إلى العمل على تعديل الاتفاق السياسي وفق ما تم إقراره من مجلس النواب الليبي.

وقال كما نأمل من المبعوث الجديد التعاون مع لجنة الحوار والتي تم تشكيلها من قبل رئاسة المجلس والتي لديها مطالب مجلس النواب بتعديل الاتفاق السياسي.

وأوضح قائلا "أن هذا الأمر يحتاج إلى ألإسراع والتعجيل لحل العديد من الأزمات والقضايا والتي أربكت الملف الليبي ، مشيرا إلى حرب القوات المسلحة الليبية على الإرهاب تحتاج إلى الوصول إلى اتفاق جميع الليبين بشكل عاجل لتنعم ليبيا بالاستقرار والأمن والامان".

وأختتم قائلاً: "نحن مستعدون وجاهزون للتعاون و لعقد اللقاءات والاجتماعات مع المبعوث الجديد فور تولية المنصب بشكل رسمي ،لمناقشة أخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا".