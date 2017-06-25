سحب فوري للسفير المغربي بلاهاي

© AP Photo/ Abdeljalil Bounhar ملك المغرب يتغيب عن قمة "الإكواس" بسبب حضور نتانياهو وأشارت في بيان لها أنه تم مد السلطات الهولندية، منذ عدة أشهر، بمعلومات دقيقة تفيد بتورط هذا المهرب في تمويل وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الأوساط في شمال المغرب.





وأضافت الوزارة أن هذا المهرب كان موضوع مذكرتي بحث دوليتين أصدرتها في حقه العدالة المغربية، لتكوينه عصابة إجرامية منذ 2010، والتهريب الدولي للمخدرات منذ سنة 2015.





وقال بيان الخارجية، أن المغرب يحتفظ بحقه في استخلاص كل التبعات والآثار التي قد تفرض نفسها على مستوى العلاقات الثنائية واتخاذ الاجراءات، خاصة السياسية والدبلوماسية، الضرورية.