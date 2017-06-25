رسالة من العاهل السعودي إلى المسلمين في عيد الفطر

© AP Photo/ Kamran Jebreili غداً عيد الفطر في معظم الدول العربية باستثناء سلطنة عمان

وهنأ العاهل السعودي في كلمة ألقاها نياة عنه وزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، وبثتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، السعوديين والمسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ودعا إلى أن يسود الأمن والاستقرار في العالم بأسره، بعدما عانى بصورة كبيرة من الإرهاب، خلال الفترة الماضية.

وقال الملك سلمان في كلمته: "يعاني العالم اليوم من الإرهاب بشتى أَصنافه، وكافة ألوانه وأنماطه، فهو آفة هذا العصر، بما نتج عنه من فساد للسّكينة والسلام اللذين كانا يـخيمان على الـمجتمعات الآمنة".

وأضاف قائلا "لقد هذب الإسلام النفس الإنسانية في كافة أحوالها، وجعل من العيد فرصة عظيمة للتواصل، وبث روح التسامح والألفة والتكافل بين أفراد الـمجتمع الإسلامي، حيث يجود فيه الغني على الفقير مما أنعم الله عليه من فضل، ويصفح المظلوم عمن ظلمه، ويصل ذو الرحم رحمه".

وأشار العاهل السعودي إلى أن المملكة العربية السعودية، تفتح قبلها دوما لضيوف الرحمن، وأشرعت أبوابها لكل القادمين إليها، مضيفا "نحمد الله الذي أعاننا على القيام بهذا الدور في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما".