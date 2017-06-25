للمرة الثانية...سقوط قذائف في الجانب الإسرائيلي من هضبة الجولان

قال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، اليوم الأحد 25 يونيو/حزيران، إن قذائف هاون ضربت بالخطأ الجانب الإسرائيلي من مرتفعات الجولان الشمالية.

وتعد تلك هي المرة الثانية خلال يومين، التي تسقط فيها قذائف على الجانئب الإسرائيلي للجولان، كما أنها الحادثة السابعة من نوعها في أسبوع واحد، بحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن القذائف سقطت بالقرب من الحدود الإسرائيلية مع سوريا، ولم تسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار.

Watch: Israel strikes Syrian military in Occupied Golan Heights pic.twitter.com/MCNDlatiuF — Press TV (@PressTV) June 25, 2017

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وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارة جوية انتقامية، يوم السبت، على مواقع عسكرية جنوبي سوريا، ردا على سقوط قذائف الهاون.