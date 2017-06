العبود: الأجندة الأمريكية لا تحوي بند تقسيم "سوريا" لعدم القدرة وليس لعدم الرغبة

وأوضح العبود، خلال حواره في حلقة الأحد، من برنامج "بوضوح"، المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، "قد نتفهم مكونات، وظروف الشعب السوري في لحظة تاريخية من عمر الوطن، خاصة عندما تحاول تلك المكونات الالتقاء مع الدولة في مواجهة الإرهاب في المفاصل المهددة من الوطن السوري".

وأضاف، " عندها، نتطلع إلى جملة المكونات التي وقفت في مواجهة الإرهاب، على أنه فعل موضوعي يصب في مصلحة الوطن، وفي مواجهة الخطر الإقليمي، والدولي(الارهاب).

وأردف،" وبعد القضاء على الإرهاب، يمكننا النظر إلى هذا التصرف من هذا المكوّن الموجود في "الرقة"- في إشارة لـ"قوات سوريا الديموقراطية"- على أنه مخالفة للدستور، وتجاوز على أولويات وطنية كبيرة".

أما عن الإعفاءات التي تتم من حين لآخر لعناصر" داعش"، الذين لم تلطخ أيديهم بدماء السوريين من قبل بعض المكونات المجتمعية، في بعض الجهات السورية ، قال العبود، "تتفهم الإدارة السورية ،ذلك، بهدف استيعاب جميع أبناء الشعب السوري، الذين تورطوا بشكل أو بآخر، نتيجة المخطط الأمريكي الذي استهدف "سوريا" على مدار 7 سنوات".

وقال العبود، إن الدولة السورية تحاول إيجاد مساحات مشتركة بين كافة مكونات الشعب السوري، فالدولة تريد أن تقدم لمواطنيها تفهمها لمدى الضغط المعنوي، والمادي الذي يتعرض له السوريون في ظل الظروف غير الموضوعية التي تمر بها البلاد، كما أنها تتفهم حجم المشروع الذي قادته الإدارة الأمريكية في تضليل الكثير من أبناء الوطن السوري.

وأوضح أمين سر مجلس الشعب السوري، أن الإدارة الأمريكية تدعم هذا العمل، وتحاول الدفع به قدما، حيث أن "تقسيم سوريا لم يعد ضمن أولويات الإدارة الأمريكية اليوم، ليس لعدم رغبة، وإنما لعدم قدرة"، ونتيجة لعدم القدرة الأمريكية على تمرير مشروع التقسيم، فهي تستثمر في هذه المكونات، لربح ورقة تؤهلها أن تكون على طاولة التسويات الإقليمية والدولية، في مواجهة خصومها من الأطراف الروسية، والإيرانية، والسورية.

وأكد الدكتور العبود، على "فهم الإدارة السورية، المحاولات الأمريكية لاستغلال النتوءات، والمكونات الموجودة، داخل الشعب السوري"، من أجل ربح ورقة تؤهلها للحوار الإقليمي، مستقبلا"

وعن التحضير لانفصال "الرقة"، بتكوين" قوات سوريا الديموقراطية"، مجلسا مدنيا فيها، قال امين سر مجلس الشعب السوري،" الطرف الأمريكي يحاول إغراء "قوات سوريا الديموقراطية"، بذلك، ولكنهم سيكتشفون عما قريب، أنهم كانوا واهمين عندما سلموا للإدارة الأمريكية إمكانية قيادتهم نحو عناوين طائفية، أو مذهبية، أو عرقية، أو جغرافية، وسيظهر ذلك جليا حينما يتخلى الأمريكان عنهم وقت امتلاك الطرف الأمريكي الورقة التي يواجهون بها الطرف الروسي تحديدا".

وعن الأهمية التي تتمتع بها مدينة "الرقة"، حتى يتم التركيز عليها بهذا الشكل، قال السياسي السوري، "هناك فرق بين نظرتنا لـ"الرقة"، ونظرة الآخر لها".