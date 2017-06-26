البريك والمشعان خارج السجن بتوجيه من محمد بن سلمان

#عصام_العويد_ليس_ارهابيا— د. سعد البريك (@saadalbreik) February 27, 2017
لم أر في حياتي تهمتين أوذي بها المخلصون في هذا الوطن
من تصنيف المحتسب في إنكار المنكر بالأخونجية والدعشنة
بلا دليل
ويتابع البريك على تويتر أكثر من مليون ونصف مليون متابع، وأعاد نشر أكثر من تغريدة كتبها متعاطفون من العويد.
#عصام_العويد_ليس_ارهابيا— معالي الربراري (@Mrbrary) February 25, 2017
كيف يكون ارهابيا وهذا هو موقفه من تنظيم الدولة المارقة🤔 pic.twitter.com/a3pEC1aaM4
أما خلف المشعان العنزي فهو شاعر من بدون السعودية، واعتقل بعدما كتب قصيدة صغيرة انتقد فيها صعوبة الحصول على الجنسية السعودية كونه من البدون (الذين يعيشون في السعودية ولا يملكون الجنسية رسميا).
اللهم لك الحمد والشكر.. تم اطلاق سراح اخوكم خلف المشعان بتوجيه من سيدي ولي العهد امير العدل والانسانيه حفظه الله وسدد على طريق الحق خطاه pic.twitter.com/v4ZOTJIJ95— خلف المشعان العنزي (@K_almsh3an) June 25, 2017
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