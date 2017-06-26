البريك والمشعان خارج السجن بتوجيه من محمد بن سلمان

لكن ما هي تهم المشعان والبريك؟

سعد البريك اتهم بالدفاع عن إرهابي، حيث اعتقل في شهر مارس/آذار الماضي، بعد دفاعه على موقع تويتر عن الداعية عصام العويد الذي اعتقل لتورطه في جمع تبرعات لصالح تنظيم "إرهابي".

وكتب تغريدة على حسابه في 27 فبراير/شباط الماضي "لم أر في حياتي تهمتين أوذي بها المخلصون في هذا الوطن من تصنيف المحتسب في إنكار المنكر بالأخونجية والدعشنة بلا دليل".

#عصام_العويد_ليس_ارهابيا

لم أر في حياتي تهمتين أوذي بها المخلصون في هذا الوطن

من تصنيف المحتسب في إنكار المنكر بالأخونجية والدعشنة

بلا دليل — د. سعد البريك (@saadalbreik) February 27, 2017

ويتابع البريك على تويتر أكثر من مليون ونصف مليون متابع، وأعاد نشر أكثر من تغريدة كتبها متعاطفون من العويد. #عصام_العويد_ليس_ارهابيا

كيف يكون ارهابيا وهذا هو موقفه من تنظيم الدولة المارقة🤔 pic.twitter.com/a3pEC1aaM4 — معالي الربراري (@Mrbrary) February 25, 2017 ​أما خلف المشعان العنزي فهو شاعر من بدون السعودية، واعتقل بعدما كتب قصيدة صغيرة انتقد فيها صعوبة الحصول على الجنسية السعودية كونه من البدون (الذين يعيشون في السعودية ولا يملكون الجنسية رسميا).

ولم تعلن وزارة الداخلية بشكل رسمي توقيف المشعان أو أسباب توقيفه، لكن نشطاء من البدون في السعودية أكدوا أن السبب هو القصيدة التي كتبها وانتقد اجراءات حصول البدون على الجنسية.

وفور الإفراج عنه كتب مشعان على حسابه بتويتر "اللهم لك الحمد والشكر..تم إطلاق سراح أخوكم خلف المشعان بتوجيه من سيدي ولي العهد أمير العدل والإنسانية حفظه الله وسدد على طريق الحق خطاه".

اللهم لك الحمد والشكر.. تم اطلاق سراح اخوكم خلف المشعان بتوجيه من سيدي ولي العهد امير العدل والانسانيه حفظه الله وسدد على طريق الحق خطاه pic.twitter.com/v4ZOTJIJ95 — خلف المشعان العنزي (@K_almsh3an) June 25, 2017