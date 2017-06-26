أول ظهور للأمير محمد بن نايف بعد إعفائه من ولاية العهد (صورة)

© AFP 2017/ FAYEZ NURELDINE محمد بن نايف يبايع بن سلمان

وظهر "بن نايف" في الصورة، التي نشرها المصور السعودي "عويد العويد" صباح اليوم الاثنين 26 حزيران/يونيو، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مبتسماً، ويضع يديه على كتفي حفيده الذي وقف أمامه.

وعلّق العويد على الصورة، قائلاً إنها للأمير محمد بن نايف مع حفيده "قبل قليل"، فيما عبر المغردون عن إعجابهم بالصورة، مثمنين جهود الأمير "محمد بن نايف" في الحفاظ على الأمن خلال توليه منصب وزير الداخلية.

وكان آخر ظهور للأمير "محمد بن نايف"، يوم الأربعاء الماضي، لدى مبايعته لولي العهد الجديد الأمير محمد بن سلمان، حين أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمراً ملكياً بإعفاء الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد واختيار الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد خلفًا له.

سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مع حفيدة قبل قليل pic.twitter.com/upvLwTIZtN — عويد العويد (@owyed) June 25, 2017

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