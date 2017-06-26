الجيش الإسرائيلي ينفي شن غارات على سوريا

وقال أدرعي في تدوينة على حسابه على موقع "تويتر" إن التقارير التي تحدثت عن شن غارة إسرائيلية في سوريا تقارير كاذبة.

​

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن مقتل 3 عناصر من قوات الجيش السوري إثر غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في ريف القنيطرة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس الأحد، عن استهداف سلاح الجو مدفعين وشاحنة أسلحة تابعة للجيش السوري.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن هذه الغارة ردا على سقوط قذائف صاروخية شمالي هضبة الجولان.