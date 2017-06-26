الجيش الإسرائيلي ينفي شن غارات على سوريا

وقال أدرعي في تدوينة على حسابه على موقع "تويتر" إن التقارير التي تحدثت عن شن غارة إسرائيلية في سوريا تقارير كاذبة.
التقارير عن غارة إسرائيلية في #سوريا هي تقارير كاذبة #توضيح #الجولان #اسرائيل— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 26, 2017
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن مقتل 3 عناصر من قوات الجيش السوري إثر غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في ريف القنيطرة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس الأحد، عن استهداف سلاح الجو مدفعين وشاحنة أسلحة تابعة للجيش السوري.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن هذه الغارة ردا على سقوط قذائف صاروخية شمالي هضبة الجولان.
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