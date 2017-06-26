مسؤول أمريكي: لو هاجمت الرياض الدوحة ستتدخل طائرات تركية وإيرانية (فيديو)

© AFP 2017/ BERK OZKAN / POOL وزير تركي سابق: السعودية وحلفاؤها لا يختلفون عن قطر بدعم الإرهاب

وقال المسؤول والدبلوماسي الأمريكي السابق جيمس جيفري في حوار مع قناة الحرة "السعوديون لو حركوا دبابة واحدة إلى الحدود، فسيكون هناك خلال أيام طائرات إيرانية وتركية وربما روسية على الأراضي القطرية".

وفي 5 حزيران/ يونيو الجاري، قطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصارا بريا وجويا، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة وشدّدت على أنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.