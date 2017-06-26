الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق قذيفة صاروخية من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية

جاء في بيان مقتضب وصل "سبوتنيك" نسخة منه: "قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه منطقة مفتوحة قرب المجلس الإقليمي شاعار هانيغيف دون وقوع إصابات أو أضرار. القوات تقوم بتمشيط المنطقة حيث أطلق الصاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".