تصفية داعشيين حاولا الهجوم على نقطة شرطة بالموصل

© REUTERS/ ALKIS KONSTANTINIDIS إعلان الانتصار على "داعش" بات قريبا

وتواصل القوات العراقية العملية لتحرير الموصل، حيث أعلن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي في 19 شباط/ فبراير الماضي، «انطلاق عملية تحرير الساحل الأيمن من مدينة الموصل (الجزء الغربي)»، بعد أن تمكنت، مع نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، من تحرير الجانب الأيسر من قبضة مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي.