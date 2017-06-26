انتحاري يستهدف مدنيين في مدينة ألعاب غربي العراق

© REUTERS/ Yuri Gripas موسكو تدعو واشنطن لعدم استفزاز الجيش السوري

وأوضح المصدر الذي تحفظ على الكشف عن اسمه، أن انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه داخل مدينة ألعاب مستهدفاً المدنيين والشرطة المحلية لمحافظة الأنبار، في حي الجولان وسط مدينة الفلوجة (نحو 60 كلم شمال غرب العاصمة بغداد).

وأكد المصدر أن التفجير أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين، وأربعة من عناصر الشرطة، مشيراً إلى أن سيارات الإسعاف ما زالت تنقل الضحايا والحصيلة لم تعرف بعد.

جدير بالذكر، أن القوات العراقية بدعم من الحشد الشعبي، حررت في منتصف العام الماضي، مدينة الفلوجة وهي أول منطقة يسيطر عليها تنظيم "داعش" في مطلع 2014.

ويشار إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي خسر أغلب مناطق سيطرته بمحافظة الأنبار التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق غرباً، بتقدم القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي ضد الإرهاب، وما تبقى له من سيطرة فيها فقط أقضية حدودية محاذية للأراضي السورية، وهي عانة وراوة والقائم.