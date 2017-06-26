انتحاري يستهدف مدنيين في مدينة ألعاب غربي العراق

وأكد المصدر أن التفجير أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين، وأربعة من عناصر الشرطة، مشيراً إلى أن سيارات الإسعاف ما زالت تنقل الضحايا والحصيلة لم تعرف بعد.
جدير بالذكر، أن القوات العراقية بدعم من الحشد الشعبي، حررت في منتصف العام الماضي، مدينة الفلوجة وهي أول منطقة يسيطر عليها تنظيم "داعش" في مطلع 2014.
ويشار إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي خسر أغلب مناطق سيطرته بمحافظة الأنبار التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق غرباً، بتقدم القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي ضد الإرهاب، وما تبقى له من سيطرة فيها فقط أقضية حدودية محاذية للأراضي السورية، وهي عانة وراوة والقائم.
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