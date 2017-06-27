دمشق ترفض الاتهامات الأمريكية بالتحضير لهجمات كيميائية

© Sputnik. Михаил Воскресенский الاتحاد الروسي: الوضع في سوريا ينذر بالخطر

حسب "AP" قال حيدر إن دمشق لم ولن تقوم نهائيا باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد أي كان، وحتى ضد القوى الإرهابية.

وأشار الوزير السوري إلى أن اتهامات البيت الابيض تنذر بـ"حرب دبلوماسية" ضد سوريا في مجلس الأمن.

واتهم البيت الأبيض السلطات السورية بالتحضير لهجمات كيميائية ضد ما أسماه "مقاتلي المعارضة المعتدلة".