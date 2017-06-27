الجبير: لا تفاوض مع قطر بشأن قائمة المطالب

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجبير في لقاء مع عدد من الصحفيين في واشنطن، اليوم الثلاثاء: "لا تفاوض مع قطر في قائمة المطالب".

وأضاف الجبير أن "قرار التوقف عن دعم الإرهاب بيد السلطات في الدوحة".

وكانت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، قد أعلنت في الخامس من حزيران/ يونيو الجاري، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمة إياها بدعم التنظيمات الإرهابية.

ونفت الدوحة الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن الدول الخليجية الثلاث ومصر تسعى لفرض الوصاية على قرارها الوطني، ووصفت إجراءاتهم بـ"الحصار".

وسلم الوسيط الكويتي مطالب الدول الأربع لقطر، في 23 حزيران/ يونيو الجاري، احتوت على 13 بنداً، أهمها تخفيض العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، واعتقال وتسليم عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية، ومنظمات أخرى، ودفع تعويضات، وغيرها.

ورفضت قطر قائمة المطالب الخليجية — المصرية، واعتبرتها غير واقعية، ووصفت "الحصار" بأنه "غير شرعي"، ويتعلق بخلافات مزمنة، وليس بمكافحة الإرهاب.