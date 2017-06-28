مبارزة بين قناصة كردية و"داعشي" (فيديو)

وجاء في تعليق على الفيديو "مبارزة القناصين في الرقة، الحمد لله لم تصب طلقة إرهابي داعش هدفها"، حيث تم نشر الفيديو من قبل المستخدم @Sergermed على موقع "تويتر.

ويظهر الفيديو المقاتلة الكردية تقف وبيدها قناصة وتحاول أن تطلق باتجاه إرهابي "داعش"، وتقريبا بنفس الوقت الذي قامت به بالتسديد، جاءت طلقة من الطرف الآخر بجانب رأسها اخترقت الجدار.

Sniper battle inside Raqqa city. Thank god the ISIS terrorist missed 🙏🙏 pic.twitter.com/c75h4HSjIW — Hemze Hamza (@Sergermed_) June 27, 2017

ومن ثم طلبت من المصور أن يتوقف عن التصوير، حيث أحست بخطر الموقف، ويجب أخذ التدابير اللازمة لذلك.