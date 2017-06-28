داخلية غزة تشرع بإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع مصر

وقالت الداخلية في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة عنه، إن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطتها وإجراءاتها لزيادة الضبط والسيطرة وتعزيز الحالة الأمنية على الحدود الجنوبية للقطاع.

وأشارت الداخلية إلى أن "هذه المرحلة تشمل تعبيد وتسوية الطريق على الشريط الحدودي الجنوبي بطول 12 كيلومترا، إلى جانب نشر منظومة مراقبة بالكاميرات وأبراج مراقبة، فضلاً عن تركيب شبكة إنارة كاملة على طول الحدود".

© AP Photo/ Tsafrir Abayov آليات عسكرية إسرائيلية تجرف أراضي الفلسطينيين وسط قطاع غزة

وفي ذات السياق، قال اللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية بغزة، إن هذه الإجراءات تأتي في سياق نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الأمني لجمهورية مصر والتفاهمات التي تمت في هذا الإطار.

وأضاف أبو نعيم أنه "يجري حالياً العمل على إنشاء منطقة عازلة على الحدود بعمق 100 متر داخل الأراضي الفلسطينية بحيث تصبح منطقة عسكرية مغلقة".

وأوضح أن ذلك يأتي من أجل تسهيل مراقبة الحدود ومنع تهريب المخدرات وتسلل المطلوبين، لافتاً إلى أنه سيتم تذليل العقبات والعوائق في هذا الإطار.

وكان وفد من قيادة حركة "حماس" برئاسة يحيى السنوار، قائد الحركة في غزة، التقى في وقت سابق بالقيادة المصرية في القاهرة. وأكدت الحركة عقب اللقاء أن مصر قررت منح قطاع غزة العديد من التسهيلات، كان أولها دخول السولار المصري لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة.