طهران...حديث واشنطن عن "الكيماوي" في سوريا "لعب بالنار"

© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais واشنطن ترفض إثبات تهمة "تحضير دمشق لهجوم كيميائي"

وقال شمخاني في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن واشنطن منعت تشكيل لجنة تقصي الحقائق الدولية حول استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، في أبريل/نيسان الماضي.

وتابع "لا شك أن التصرفات الحمقاء والمغامرات الأمريكية في سوريا ليست إلا لعب بالنار، والميدان السوري ومجرياته كفيل بإنهاء أي استمرار للعدوان الأمريكي الأحادي".

وأضاف شمخاني ردا على التهديدات الأميركية الأخيرة لاستهداف سوريا بتهمة أنها تستعد لاستخدام أسلحة كيميائية، قائلا إن هذه "تغطية على الهزيمة المستمرة لمحور الإرهاب في مواجهة التقدم الكبير والمصيري للجيش السوري".

ولفت شمخاني إلى أن "أمريكا منعت تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية بعد اعتدائها غير القانوني على قاعدة الشعيرات السورية، بحجة استخدام دمشق لأسلحة كيميائية؛ لعدم رغبتها بكشف زيف الاتهامات الموجهة ضد سوريا".