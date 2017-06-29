الولايات المتحدة مستعدة في أي لحظة لضرب سوريا

© AFP 2017/ Angus Mackinnon سيناتور روسي: واشنطن بصدد افتعال ذريعة لمهاجمة سوريا

وقال كوروتشينكو "القوات البحرية الأمريكية في البحر المتوسط على استعداد دائم، حيث هم ينتظرون أمرا لضرب الأهداف في المنطقة". وأشار الخبير العسكري الروسي أن هذه الأخبار عن استعداد القوات الأمريكية وتحديد أهدافها هي مجرد دعاية لإيصال رسالة للنظام السوري ورئيسها. وبكلمة أخرى هي مجرد تحذير لسوريا لكي لا تستخدنم الأسلحة الكيماوية التي لديها…إن وجدت لديهم".

وأضاف كوروتشينكو "لا أدلة دامغة على وجود أسلحة كيماوية بحوزة الجيش السوري، خصوصا بعد نقل الأسلحة الأخيرة من قبل المفتشين الدوليين وروسيا من سوريا، وبهذا الأمر جنّبت مساعي روسيا سوريا ضربة عسكرية كانت تلوح في الأفق".

أما بشأن الموقف الأمريكي، فقد علّق كوروتشينكو، قائلا "ممارسات الإدارة الأمريكية انطلاقا من قيادتها العسكرية وصولا إلى قوات التحالف الدولي الذي بقيادتها، يدل أنها لا تريد حلا سلميا في سوريا بل تحاول بسياستها جر المنطقة كلها إلى حرب لا تعرف نتيجتها.