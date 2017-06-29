الولايات المتحدة مستعدة في أي لحظة لضرب سوريا

وأضاف كوروتشينكو "لا أدلة دامغة على وجود أسلحة كيماوية بحوزة الجيش السوري، خصوصا بعد نقل الأسلحة الأخيرة من قبل المفتشين الدوليين وروسيا من سوريا، وبهذا الأمر جنّبت مساعي روسيا سوريا ضربة عسكرية كانت تلوح في الأفق".
أما بشأن الموقف الأمريكي، فقد علّق كوروتشينكو، قائلا "ممارسات الإدارة الأمريكية انطلاقا من قيادتها العسكرية وصولا إلى قوات التحالف الدولي الذي بقيادتها، يدل أنها لا تريد حلا سلميا في سوريا بل تحاول بسياستها جر المنطقة كلها إلى حرب لا تعرف نتيجتها.
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