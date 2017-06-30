وصول دفعة جديدة من القوات التركية إلى قطر (بالصور)

وقالت الصحيفة التركية: إن ذلك يأتي بالتزامن مع زيارة رسمية بدأها وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، مساء أمس الخميس، إلى أنقرة حيث من المقرر أن يلتقي اليوم الجمعة بنظيره التركي فكري إيشق، كما سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأكدت أنه من المتوقع أن تـبحث خلال الزيارة الأزمة الخليجية، خاصة مطالبة دول الحصار بإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وتطورات الأزمة الخليجية التي تصاعدت مع إعلان عدد من الدول مقاطعة قطر وفرض حصار بري وجوي عليها، مضيفة أن المباحثات ستشمل أيضاً ملف القاعدة العسكرية في قطر والتي طالبت دول الحصار بإغلاقها ضمن المطالب التي أرسلتها إلى الدوحة قبل أيام.
يذكر أن قطر كانت وقعت مع تركيا عام 2014، اتفاقية بشأن إنشاء قاعدة عسكرية تركية في الدوحة، فيما صادق البرلمان التركي على الاتفاقية واعتمدها في يونيو/حزيران الجاري، وعلى أساسها أرسلت أنقرة دفعتين من القوات التركية إلى قطر في مهام تدريبية.
وصول دفعه جديده من القوات التركيه إلى #قطر
وشركات الصرافه في اوربا تمتنع عن تداول الريال القطري
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#انهيار_الاقتصاد_القطري pic.twitter.com/T3wBWHOIHl
— DH BIN SAEED ّضِيَاء (@msafr2002) June 30, 2017
شاهد بالصور.. دفعة تعزيزية من القوات التركية تصل إلى #قطرhttps://t.co/Ukf3jJxs7l— بوابة الشرق (@alsharq_portal) June 29, 2017
رابط بديل في حالة الحجب: https://t.co/Ky65T1gyF3#تركيا pic.twitter.com/VJFvCihq1C
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