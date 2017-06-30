وصول دفعة جديدة من القوات التركية إلى قطر (بالصور)

وقالت الوزارة، في بيان، إن "القوات التركية تستكمل عقب وصولها التمارين المشتركة ضمن الاتفاقيات المتبادلة بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة في هذا الشأن"، وذلك وفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية.

وقالت الصحيفة التركية: إن ذلك يأتي بالتزامن مع زيارة رسمية بدأها وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، مساء أمس الخميس، إلى أنقرة حيث من المقرر أن يلتقي اليوم الجمعة بنظيره التركي فكري إيشق، كما سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكدت أنه من المتوقع أن تـبحث خلال الزيارة الأزمة الخليجية، خاصة مطالبة دول الحصار بإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وتطورات الأزمة الخليجية التي تصاعدت مع إعلان عدد من الدول مقاطعة قطر وفرض حصار بري وجوي عليها، مضيفة أن المباحثات ستشمل أيضاً ملف القاعدة العسكرية في قطر والتي طالبت دول الحصار بإغلاقها ضمن المطالب التي أرسلتها إلى الدوحة قبل أيام.

يذكر أن قطر كانت وقعت مع تركيا عام 2014، اتفاقية بشأن إنشاء قاعدة عسكرية تركية في الدوحة، فيما صادق البرلمان التركي على الاتفاقية واعتمدها في يونيو/حزيران الجاري، وعلى أساسها أرسلت أنقرة دفعتين من القوات التركية إلى قطر في مهام تدريبية.