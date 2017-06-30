الأمم المتحدة تدعو العراق لوقف الإجلاء القسري لأسر في الموصل

© REUTERS/ ERIK DE CASTRO بيان هام للقوات العراقية خاص بمعركة تحرير الموصل القديمة

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، إن مئات العائلات تلقت رسائل تهديد تحدد موعدا نهائيا لمغادرتها، لا سيما في إطار الاتفاقات القبلية التي تعتبر "أعمال انتقام".

وقال في مؤتمر صحفي في جنيف "إننا نحث الحكومة العراقية على اتخاذ إجراء لوقف عمليات الطرد الوشيكة هذه، أو أي نوع من العقاب الجماعي، وتعزيز نظام العدالة الرسمي لتقديم الجناة إلى العدالة".