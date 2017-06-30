تسجيل
19:31 30 يونيو/ حزيران 2017
مباشر
    بحث
    الجزائر

    "إخوان" المغرب العربي يهاجمون بعضهم بسبب "تقسيم الجزائر"

    © Sputnik. Perventsev
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 46301

    في مفاجأة هي الأولى من نوعها داخل التنظيمات الفرعية التابعة لجماعة الإخوان، هاجم الوزير الجزائري السابق عبدالقادر بن قرينة، رموز "حزب العدالة والتنمية"، الحزب الإخواني الحاكم في المغرب، واتهمهم بتقديم مشروع لتقسيم الجزائر في حال حدوث أي أزمة داخلية.

    بن قرينة نشر تدوينة طويلة على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، حول التحولات التي تشهدها المنطقة العربية، قال فيها القيادي في "حركة البناء الوطني" المحسوبة على "الإخوان المسلمين":

    ليس من باب الصدفة أن رموزا من "حزب العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة في المغرب الشقيق (الريسوني — الحمداوي — المقري الإدريسي)، شهورا بعد الربيع العربي يصدرون كتابا متعلقا برؤيتهم لقضايا إقليمية.

    قالت الكاتبة ورئيس تحرير جريدة "الفجر" الجزائرية، حدة حزام، في تصريح لـ"سبوتنيك" إن "إخوان الجزائر مختلفين عن إخوان المغرب ومصر، وغيرهم من أتباع التنظيم الإسلامي، حتى في قوانين المصالحة، أو التحالف بين القوى الوطنية، فهم من الأطراف التي ساهمت في إنجاح "المصالحة" بعد سنوات العشرية السوداء بالجزائر".

    وتابعت "هم خرجوا فقط عن التحالف مع السلطة، في أيام الربيع العربي، ظنا منهم أنهم سيتمكنون من الوصول إلى السلطة مثلما وصل إخوان مصر وتونس".      

    وحول أزمة تقسيم الجزائر، قالت حزام: "الأحزاب المغربية مثل الحزب الحاكم، العدالة والتنمية، وأيضا حزب الاستقلال، دائما تنادي بضم أراضي غربية في الجزائر، مثل ولايات بشار وتندوف وحتى تلمسان في الشمال إلى المغرب".

    وتابعت "المغرب عندما يرسم حدوده، يضيف تلك المناطق للأراضي المغربية، والاجتياح الذي قام به الملك الحسن الثاني عام 1963، بعد أقل من عام على استقلال الجزائر، كان بسبب هذه الفكرة".

    وحول ما إذا كان تحرك القيادي الإسلامي الجزائري مقدمة لتحرك حكومي، قالت الكاتبة حدة حزام: "لا أعتقد أن يكون هناك رد فعل حكومي جزائري، فالدبلوماسية الجزائرية هادئة تماما، وتسير بمنطق مغاير، وتعرف حقوقها جيداً، وتعرف أيضاً أن المغرب لن يتجاوز التصريحات".

    جماعة الإخوان المسلمين
    © AP Photo/ Raad Adayleh
    فرنسا تطرد حفيد مؤسس جماعة الإخوان

    وكان الوزير بن قرينة، قد ذكر في تدوينته، أن الباب الثالث من كتاب "مغربية الصحراء"، لقيادات "حزب العدالة والتنمية" المغربي، يتطرق إلى "أن خارطة الجزائر بها انتفاخات غير طبيعية، (ويذكر أن جزءا من أراضي السيادة الجزائرية بالجهة الغربية يجب أن يتبع المغرب، وجزءاً آخرا يتبع الدول الأفريقية في أقصى جنوب الجزائر، وورقلة وحاسي مسعود يجب أن تتبع ليبيا..)".

    وينوه في تعليق على منشوره أن الكتاب يزعم أن "الغرب الجزائري هو أراضي مغربية وتمنراست وأقصى الجنوب أراضي يحب أن تتبع النيجر ومالي ومنطقة البترول الجزائري حاسي مسعود هي أراضي ليبية".

    ويخلص بن قرينة، إلى أن مؤلفي الكتاب "وكأنهم يدعون ويحرضون قوى معينة أنه أثناء حدوث أي فوضى في الجزائر، يجب أن يبدأ التقسيم على هذا الأساس".

    انظر أيضا:

    صالح يحمل "الإخوان المسلمين" مسؤولية ما يحدث في اليمن
    حاصل على الدكتوراه وعضو بـ"الإخوان المسلمين"...لقطات من حياة البغدادي
    تيلرسون: أجنحة في "الإخوان المسلمين" باتت جزءا من حكومات بعض الدول
    قطر: لا علاقة لنا بـ"الإخوان" وإن كنا مخطئين سنتراجع
    حماس تقبل بحدود 1967 وتتنصل من تبعيتها لـ"الإخوان"
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, أخبار العالم العربي, العالم العربي, المغرب, العالم, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشاركات في مسابقة Muddy Angel Run في بروكسل
    باقة صور هذا الأسبوع من "سبوتنيك"
    كيميائي الأسد... المشهد الثاني
    تصوير المشهد الثاني من "كيميائي الأسد"
    المروحية القتالية كا-52ك (كاتران)
    المروحية القتالية "كا-52ك" (كاتران)

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك