تسجيل
19:31 30 يونيو/ حزيران 2017
مباشر
    بحث
    العلم السوري

    سوريا تتوقع تحولا إيجابيا بقيادة الصين

    © AP Photo/ Diaa Hadid
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 258050

    أعلن السفير السوري لدى الصين، السفير السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عماد مصطفى، اليوم الجمعة، أن سوريا تتوقع تغييرا إيجابيا في نهج مجلس الأمن الدولي برئاسة الصين.

    الجيش الصيني
    © Sputnik. Ramil Sitdikov
    الصين توجه تحذيرا للولايات المتحدة
    موسكو — سبوتنيك. وقال مصطفى، لوكالة "سبوتنيك": "تم التأكيد لنا بشكل خاص أن الصين ستترأس مجلس الأمن الدولي، الصين كانت دائماً تلعب دورها بشكل جاد في مجلس الأمن، وهي تؤمن إيماناً راسخاً أن مهمة المجلس الأساسية هي منع الصراعات المسلحة ومكافحة العدوان، ونشر السلام العالمي والالتزام بالقانون الدولي، لذلك فإن خطاب رئاسة المجلس سيكون مختلفا بشكل كامل عن خطاب القوى الغربية المروجة للحرب، وستستبدل الحكمة الصينية الغطرسة الغربية في أهم المحافل العالمية".

    وأكد السفير السوري، أنه "بالتأكيد لدي أمل صغير بأن الصين ستنجح في الحصول على قرار لمجلس الأمن يدين العدوان الأمريكي المستمر في سوريا، واستمراره في التعدي على السيادة السورية ودعمها المستمر للإرهابيين في سوريا بشكل مباشر وغير مباشر".

    وأشار السفير السوري لدى الصين، إلى أنه "لم يكن هناك شيء مفيد لداعش في محاربته للجيش السوري سوى الضربات الأمريكية للجيش الذي يخوض معركة شرسة مع داعش، إذا كان أبو بكر البغدادي لا يزال حياً سيكون ممتناً حقا للسيد ترامب".

    وتابع قائلاً "الحقيقة أن الصين برئاستها مجلس الأمن خلال شهر تموز/ يوليو، ستكون مقيدة بآليات وطرق عمل المجلس، وسيكون من الصعب جداً للصين دفع المجلس لاتخاذ إجراء ضد أحد أعضائه لتصرفاته العدائية، مشيرا إلى أن هذا هو قانون الغاب الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في الغرب.

    واختتم السفير السوري لدى الصين تصريحاته بالقول، إن الصين تحاول عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، وتؤكد أن مصير الأسد يجب أن يقرر من قبل الشعب السوري، هذا وتترأس الصين المجلس في تموز/ يوليو.

    يذكر، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، شن في وقت سابق ضربات على مواقع القوات الموالية للحكومة السورية في منطقة التنف، مؤكدا أن هذه القوات اقتربت إلى مسافة خطرة من مواقع شركاء التحالف، بالإضافة إلى قصف مطار الشعيرات العسكري السوري في بداية نيسان/ أبريل الماضي.

    وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الأحد 18 حزيران/ يونيو، إسقاط طائرة " سو — 22" تابعة لسلاح الجو السوري في محيط بلدة الرصافة بريف الرقة، زعمت أنها كانت تقصف مناطق تابعة لمقاتلين تدعمهم واشنطن في سوريا، حسب البنتاغون.

    انظر أيضا:

    روسيا تستعد لنشر طائرات إضافية في سوريا
    موسكو تشكك في مصداقية تقرير منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية حول سوريا
    قائد الجيش اللبناني يصل إلى عرسال الحدودية مع سوريا
    دمشق: أمريكا فشلت في إثبات استخدام سوريا لأي سلاح كيميائي
    روسيا وتركيا وإيران ينجزون الوثائق الخاصة بحدود مناطق تخفيف التصعيد في سوريا
    شويغو: استفزازات قوات التحالف تساهم في توسع أنشطة الإرهابيين في سوريا
    رد فعل روسيا الممكن...تدمير أهداف جوية تهدد سوريا
    الكلمات الدلالية:
    الصين, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشاركات في مسابقة Muddy Angel Run في بروكسل
    باقة صور هذا الأسبوع من "سبوتنيك"
    كيميائي الأسد... المشهد الثاني
    تصوير المشهد الثاني من "كيميائي الأسد"
    المروحية القتالية كا-52ك (كاتران)
    المروحية القتالية "كا-52ك" (كاتران)

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك