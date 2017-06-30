"داعش" يلفظ أنفاسه الأخيرة

وأعلن جودت، أن نسبة ما حررته قطعات الشرطة الاتحادية ضمن محورها المدينة القديمة في الساحل الأيمن للموصل، مركز محافظة نينوى، شمالي العراق، وصلت حتى الآن 70%.

ويقول جودت، بشأن وضع عناصر "داعش" في معقلهم الأخير بالمدينة القديمة:

معلوماتنا الاستخبارية، تؤكد أن "داعش" الإرهابي ينهار، ويلفظ أنفاسه الأخيرة في المدينة.

وفي وقت سابق من ظهر اليوم، أعلن قائد عمليات "قادمون يا نينوى"، الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، تحرير حي قديم من قبضة "داعش" الإرهابي في معقله الأخير بالساحل الأيمن للموصل، شمالي العراق.

وقال يارالله في بيان أوردته قيادة العمليات المشتركة العراقية، وتلقت مراسلتنا نسخة منه، إن قطعات فرقة المشاة السادسة من الجيش العراقي، تحرر حي الفاروق الثاني في المدينة القديمة للساحل الأيمن من الموصل، من سيطرة "داعش" الإرهابي.

وتواصل القوات العراقية تقدمها لإنهاء وجود تنظيم "داعش" الإرهابي الذي سقطت خلافته وقيادته في آخر بقعة هيمنة له، في الموصل أشهر مدن العراق وأكبرها سكاناً بعد العاصمة بغداد.