القوات العراقية تفشل هجوم كبيرا لـ"داعش" وتكبده خسائر غربي العراق

© AFP 2017/ Dimitar Dilkoff القوات العراقية تحرر أحياء جديدة في الموصل القديمة

وأوضح حميد، أن تنظيم "داعش" الإرهابي هاجم قطعات الجيش العراقي والحشد العشائري في قرية الصكرة غربي قضاء حديثة غرب محافظة الأنبار، غربي العراق، بمدرعات وسيارات مفخخة وأسلحة رشاشة 23 وانتحاريين.

وأضاف، أن الجيش والحشد العشائري تصدوا للهجوم، وكبدو تنظيم "داعش" خسائر كبيرة، تمثل بمقتل القوة المهاجمة كلها وتضم 20 داعشيا ً بينهم انتحاريين، وتدمير آلياتهم ومعداتهم بالكامل.

وأكد حميد، أن الهجوم لم يسفر عن أية خسائر بشرية بين المدنيين، والقطعات الأمنية من الجيش ومقاتلي حشد عشائر الأنبار عند تصديهم لعناصر "داعش".

وما تبقى لتنظيم "داعش" من سيطرة في الأنبار "المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق"، فقط ثلاثة أقضية تقع غربا بالمحاذاة مع الجارة سوريا، وهي "القائم، عانة وراوة" والصحارى التي تحدها.



