"داعش" قد تغلق مياه سد الفرات عن سكان دير الزور

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر: "سكان دير الزور، الذين هم بالفعل تحت حصار "داعش" منذ فترة طويلة، سوف يواجهون عقاباً جديداً. فور إغلاق داعش سد الفرات سيواجهون السكان كارثة إنسانية، سوف يصبحون دون ماء".

وأضاف المصدر: "للأسف لا نرى أي رد فعل من قبل المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص، من أعضاء فرق العمل بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. ومن الضروري الاتحاد ليس فقط لإدانة الأعمال الوحشية التي يقوم بها تنظيم "داعش" الإرهابي، وبل لإيجاد حل لهذه المشكلة الإنسانية أيضاً".

وفرض "داعش" سيطرته على معظم مناطق محافظة دير الزور في عام 2014، ولم يبق تحت سيطرة القوات الحكومية إلا المنطقة المحيطة بالمطار العسكري، التي لا تزال محاصرة حتى الآن. ولا تصل المساعدات لسكانها إلا عن طريق الإسقاط الجوي.