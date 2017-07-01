بوتين يؤكد لأمير قطر أهمية بذل الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة القطرية

© Sputnik. Alexey Nikolsky بوتين وملك البحرين يؤكدان ضرورة الحوار بين الدول التي لها علاقة بالأزمة القطرية

وقال الكرملين في بيان، اليوم السبت، 1يوليو/تموز: "تم تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة، وكذلك قضايا تتعلق بالتعاون بين روسيا وقطر، والتركيز على تنفيذ عدد من المشاريع الواعدة، بما في ذلك مجالات الاستثمار والطاقة. وقد تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات".

وأضاف البيان: " تم بحث الوضع الراهن بين قطر والعديد من البلاد المجاورة لها، أكد الرئيس فلاديمير بوتين على أهمية بذل جهود سياسية ودبلوماسية للتغلب على الخلافات القائمة، وتطبيع الوضع الصعب القائم".