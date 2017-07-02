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03:18 02 يوليو/ تموز 2017
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    مدنيون في الموصل

    آخر مستجدات معركة القوات العراقية في الموصل

    © REUTERS/ ALKIS KONSTANTINIDIS
    العالم العربي
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    معركة القوات العراقية في الموصل دخلت مرحلتها الأخيرة، وتحقيق هدفها بتحرير مدينة الموصل بالكامل من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي.

    أبو بكر البغدادي
    © AP Photo/
    هذا هو حال مسجد النوري بعد رحيل "داعش" عنه (صور)
    وأعلن الفريق رائد جودت، قائد الشرطة الاتحادية العراقية، أن قواته قتلت 79 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، وأنقذت 550 مدنيا خلال سيطرتها على مناطق باب جديد والجسر القديم والشفاء بالموصل.

    وأوضح قائد الشرطة الاتحادية أن "تعاون الأهالي قادنا إلى إلقاء القبض على عشرات الدواعش الذين فروا تحت عباءة النازحين".

    وأكد جودت أن "داعش" "اندحر تماما وسندخل المنطقة المتبقية تحت سيطرته في غضون ساعات".

    من جهتها، أعلنت خلية الاعلام الحربي أن قوات الشرطة الاتحادية "ما زالت تخوض معارك قوية ومميزة" في المحور الجنوبي من المدينة القديمة، وهي آخر ما تبقى من عصابات "داعش" الإرهابية، حيث طوقت المدينة من جميع الجهات بعدة محاور من قبل الفرق 3 و5 و6 للشرطة الإتحادية والفرقة الآلية بالتعاون مع الفرقة الآلية وطيران الجيش والطائرات المسيرة، وتم تحرير الجسر الحديدي ورفع العلم العراقي عليه وتحرير مدرسة العبير من قبل الفرقة 6 وتحرير جامع الحاج حسين الحجار من قبل الفرقة 5 ورفع اأإعلام العراقية فوق الأبنية.

    وأضافت خلية الإعلام الحربي أنه "مازالت قواتنا تضرب بيد من حديد على رؤوس الأعداء"، فيما أنهت فرقة الرد السريع واجبها وتحرير حي الشفاء بالكامل وتحرير المستشفى الجمهوري وتحرير مستشفى أبن سينا والمجمع الطبي ورفع الأعلام العراقية على كافة الأبنية المحررة.

    وأعلنت خلية الإعلام الحربي عن مقتل العشرات من الإرهابيين وتفكيك والعثور على 21 عجلة مفخخة، وتفجير 13 عجلة مفخخة، والعثور على قاعدة صواريخ وعبوات ناسفة ومعمل تفخيخ ومستودع للعتاد وغيرها.    

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    القوات العراقية تحرر حي المشاهدة بالمدينة القديمة في الموصل
    الكلمات الدلالية:
    بدء العملية العسكرية في الموصل, حرب الموصل, تحرير الموصل, أخبار الموصل, العالم العربي, العراق
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