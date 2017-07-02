20 ألف مقاتل سيشاركون في عملية "سيف الفرات" على عفرين

© AFP 2017/ STR / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS OFFICE أردوغان: تركيا مستعدة لإجراء عملية أخرى شبيهة بـ"درع الفرات"

وتعتبر أنقر قوات "حماية الشعب الكردية" منظمة إرهابية مرتبطة بحزب "العمال الكردستاني" المحظور في تركيا.

ووفقاً للصحيفة، فإنه "من المنتظر أن تبدأ العمليات من غرب اعزاز في كل من بلدة عين دقنة ومطار منغ العسكري في ريف حلب الشمالي، لتستمر وصولاً إلى كل من مدن تل رفعت وعفرين في محافظة حلب، ومدينة تل أبيض شمال الرقة".

ويشار إلى أن أنقرة تجري مشاورات مع روسيا مع بدء عملية جديدة في سوريا. وأعلن الموقع الرسمي للرئيس التركي، اليوم الأحد، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري اليوم مباحثات مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وتجدر الإشارة إلى أنه جرى قصف متبادل بالأسلحة الثقيلة بين الجيش التركي ووحدات حماية الشعب، ظهر يوم الجمعة، بريف عفرين، فيما لم يكشف الجانبين حصيلة الخسائر.