الكويت تحث دول المقاطعة العربية إعطاء قطر 48 ساعة إضافية للرد

وقالت الوكالة، دون أن تذكر ما إذا كانت قطر رفضت المهلة كما هو متوقع على نطاق واسع، إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طلب من السعودية والدول العربية الثلاث الأخرى التي قطعت علاقاتها مع قطر تمديد المهلة.