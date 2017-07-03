"الصياد الليلي" والدبابة "تي -90" يخترقان حصون المسلحين في حماة (فيديو)

وقامت قوات النخبة من "صقور الصحراء" بدعم من طائرات الهليكوبتر الروسية "مي-28" (الصياد الليلي)، معززة بالدبابات "تي ـ 72" و"تي ـ 90"، بالهجوم على أماكن تمركز المسلحين قرب مدينة السلمية، حيث تمكنوا من الاستيلاء على عدد من الأماكن والأبنية التي كانت بأيدي الإرهابيين.
يشار إلى أن مروحية "مي-28" متخصصة في البحث عن الأهداف الجوية غير السريعة ودبابات ومدرعات العدو وآلياته غير المدرعة والقوات المعادية، وتدميرها في أي وقت من النهار والليل وحتى في الظروف الجوية الرديئة.
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