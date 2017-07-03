الآليات الإسرائيلية تتوغل بشكل محدود شمالي قطاع غزة

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن أربع جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت لمسافة لا تزيد عن 150 متراً في الأراضي الزراعية شمال مدينة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وأشار إلى أن التوغل الإسرائيلي صاحبه تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء شمالي القطاع.

ويشهد الشريط الحدودي لقطاع غزة حركة نشطة للآليات العسكرية الإسرائيلية، فيما يتوغل عدد من الآليات في الأراضي الفلسطينية بشكل شبه يومي، وتقوم بأعمال تجريف وإقامة للسواتر الترابية.

الجدير بالذكر أن التوغلات الإسرائيلية تعد خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع برعاية مصرية عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، صيف عام 2014.