السعودية تسعى لخصخصة مطار العاصمة

ولم تحدد المصادر حجم الحصة التي تريد السعودية بيعها من المطار، كما لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن المضي قدما في عملية البيع.
وقال مصدر واحد إن تعيين مستشار لا يضمن استمرار عملية البيع لأن العملية ما زالت فى المراحل المبكرة. وقال اثنان من المصادر إن المستثمرين المحتملين يمكن أن يشملوا شركات الأسهم الخاصة وصناديق ومشغلي المطارات الدوليين.
خصخصة حصة أقلية في مطار الملك خالد العام المقبلhttps://t.co/YtumiGGGWZ#مطار_الملك_خالد #السعودية— صحيفة المدينة (@Almadinanews) July 3, 2017
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وأدى تراجع أسعار النفط الخام إلى دفع المملكة العربية السعودية إلى بذل جهد لفصل الاقتصاد عن النفط المعروف باسم "رؤية عام 2030"، والذي قادها الأمير محمد بن سلمان. وتشمل الخطة خصخصة شركة النفط السعودية المملوكة للدولة "أرامكو" السعودية، ونوادي البورصة وكرة القدم، فضلا عن الجهود الرامية إلى خفض الإنفاق الحكومي.
كما أن السعودية ترغب في تعزيز الاستثمار في صناعة الطيران في المملكة، الذي قزمه المنافسون في دبي وقطر، هو أيضا جزء من الاستراتيجية.
وقال فيصل الصغير رئيس مجلس إدارة الطيران المدني السعودي في مقابلة مع بلومبرغ، في أبريل / نيسان، إن ملكية المطارات ستتحول إلى صندوق الثروة السيادية، في حين أنها على استعداد للخصخصة.
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