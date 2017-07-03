الجيش السوري يعلن وقف العمليات العسكرية في منطقة درعا

© AFP 2017/ Philipp Guelland الإرهابيون يخططون لاستفزاز باستخدام الأسلحة الكيميائية في درعا

وجاء في بيان لوزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية، نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "بهدف دعم العملية السلمية والمصالحات الوطنية تم وقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية /درعا ـ القنيطرة ـ السويداء/ اعتباراً من الساعة 12.00 يوم 2/7/2017م حتى الساعة 00.00 يوم 6/7/2017م وفي حال حدث أي خرق سيتم الرد بالشكل المناسب.

يتبع…