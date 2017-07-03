4 شركات محلية وعالمية تفوز بالتنقيب عن الذهب واستغلاله في مصر

© AP Photo/ Hasan Jamali النفط يهبط بفعل زيادة إنتاج "أوبك" ورغم تقلص إمدادات أمريكا

وأضافت الوزارة في بيان صحفي نشرته "رويترز" أن شركة ريسوليوت مصر ليمتد فازت بترسية منطقتي بوكاري وأم سمره عليها فيما تمت ترسية منطقة أم الروس على شركة فيرتاس الإنجليزية ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق المصرية ومنطقة دهب على شركة غسان سبان الأسبانية.

وبدأت مصر في تلقي العروض في يناير/ كانون الثاني لخمس امتيازات في أول مزايدة للتنقيب عن الذهب منذ عام 2009 وكان الموعد النهائي لتلقي العروض في 20 أبريل/ نيسان.

وتأمل مصر في أن يكون إنتاج الذهب مصدرا مستقبليا لنمو اقتصادها الذي يواجه صعوبات.