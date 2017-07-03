وزير خارجية ألمانيا: منع تمويل الإرهاب أفضل سبيل لتسوية أزمة قطر

© Sputnik. Kiryl Kallinikov الجبير: سندرس الرد القطري قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة

وأضاف وزير الخارجية الألمانية، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي عادل الجبير في جدة، أن هناك مجالا للتوصل إلى حل معقول يركز على العلاقات الجيدة بين الدول الجيران، والتوصل إلى آلية تنهي تمويل الإرهاب فى المنطقة، ويجب إنهاء أي دعم للإرهاب والمنظمات المتطرفة، وذلك وفقاً لـ"رويترز".

وقال غابرييل، إن برلين "تهتم بوحدة مجلس التعاون الخليجي وتدعم الوساطة الكويتية في الأزمة"، مؤكداً أن حل الأزمة يجب أن يتضمن وقف تمويل المنظمات الإرهابية في المنطقة.