محمد علوش وأسامة أبو زيد اعتذرا عن المشاركة في اجتماع أستانا

أستانا — سبوتنيك. وقال نقرش، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، مجيبا عن سؤال حول من سيترأس وفد المعارضة السورية المسلحة في اجتماع أستانا، وما إذا كان محمد علوش سيترأسه، اليوم "حسب معلوماتي، محمد علوش اعتذر عن المشاركة في هذه الجولة، هو لن يشارك. وأيضا أسامة أبو زيد لن يشارك".

© AFP 2017/ STANISLAV FILIPPOV وفدا الحكومة السورية والمعارضة المسلحة يؤكدان مشاركتهما في لقاء أستانا

وأضاف المعارض السوري "من الأشخاص، الذي سيحضرون، أنا أعرف فقط العميد أحمد بري، هو سيشارك بشكل مؤكد، وبالنسبة للبقية ليست عندي أية معلومات"، دون تحديد من سيترأس وفد المعارضة المسلحة في اجتماعات أستانا يوم غد".

وخلص نقرش، الذي شارك في الجولة الأولى من اجتماع أستانا الدولي حول سوريا، القول "المشاركون سافروا، لكن متى يصلون ليس عندي أية معلومة".

وستعقد محادثات أستانا حول سوريا يومي 4-5 تموز/ يوليو، وتبدأ اليوم الاجتماعات التشاورية بين الوفود المشاركة.

هذا وكانت الجولة الرابعة من محادثات أستانا، حول سوريا قد جرت في الثالث والرابع من أيار/ مايو الماضي، وأسفرت عن اعتماد الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) مذكرة تفاهم حول إقامة 4 مناطق لتخفيف التوتر ولمدة 6 أشهر، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 6 أيار/ مايو 2017، وتهدف إلى تخفيف العنف والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا.