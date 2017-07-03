تفاصيل الرد القطري على مطالب الدول المقاطعة

© AP Photo/ Virginia Mayo وزير خارجية قطر يصل الكويت لتسليم رد بلاده على مطالب دول المقاطعة

ذكرت وكالة "انفراد" الإخبارية الكويتية، في تغريدات لها، عبر حسابها بموقع "تويتر": أن "قطر تعرب عن استعدادها لتخفيض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران، إذا ما التزمت بذلك كل الدول الخليجية".

وكشفت الوكالة، أنّ "قطر أكّدت في ردها أنه لا وجود لأي عنصر من عناصر الحرس الثوري على أراضيها، مشيرة إلى أن هذا المطلب غرضه تشويه سمعة الدوحة".

وتابعت: "قطر أكدت في ردها على أن تركيا دولة مسلمة، ولا شيء في ميثاق مجلس التعاون ينص على منع إقامة قواعد عسكرية".

وأشارت وكالة "انفراد" إلى نفي قطر أي علاقة لها بالتنظيمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة وتأكيدها على أنها عضو فعال بمكافحة الإرهاب".

​وكالة “انفراد” الإخبارية الكويتية: pic.twitter.com/nq4VT61IBZ

​وكالة “انفراد” الإخبارية الكويتية: pic.twitter.com/A29PllqABt

​وكالة “انفراد” الإخبارية الكويتية: pic.twitter.com/2VHWBetiKU