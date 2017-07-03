تفاصيل الرد القطري على مطالب الدول المقاطعة

وكشفت الوكالة، أنّ "قطر أكّدت في ردها أنه لا وجود لأي عنصر من عناصر الحرس الثوري على أراضيها، مشيرة إلى أن هذا المطلب غرضه تشويه سمعة الدوحة".
وتابعت: "قطر أكدت في ردها على أن تركيا دولة مسلمة، ولا شيء في ميثاق مجلس التعاون ينص على منع إقامة قواعد عسكرية".
وأشارت وكالة "انفراد" إلى نفي قطر أي علاقة لها بالتنظيمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة وتأكيدها على أنها عضو فعال بمكافحة الإرهاب".
وكالة “إنفراد” الإخبارية الكويتية: pic.twitter.com/mZI4utQnZH— fareselmasry (@dr_fareselmasry) July 3, 2017
وكالة “انفراد” الإخبارية الكويتية: pic.twitter.com/nq4VT61IBZ
وكالة “انفراد” الإخبارية الكويتية: pic.twitter.com/A29PllqABt
وكالة “انفراد” الإخبارية الكويتية: pic.twitter.com/2VHWBetiKU
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