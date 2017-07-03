الحكومة التركية: بقاؤنا مستمر في قطر

وأضاف، قورتولموش، أن إقحام الأزمة الخليجية مع قطر يعد خطأ كبير، مشيراً إلى أن الوجود العسكري التركي في قطر سيستمر.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قدمت، في 22 يونيو/ حزيران الماضي، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلباً إلى قطر لإعادة العلاقات معها، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها انتهت منتصف ليل الأحد، ومن بين المطالب إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر.
وفجر اليوم الإثنين، أعلنت دول الحصار موافقتها على طلب الكويت تمديد المهلة الممنوحة لقطر للرد على مطالبها 48 ساعة.
وقالت الدوحة إن المطالب تم تقديمها لتُرفض، مضيفة أنها مستعدة للتفاوض إذا توفرت الشروط المناسبة، واعتبرت مطالب الدول المقاطعة ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ.
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