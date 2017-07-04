اليابان تؤكد سقوط صاروخ كوريا الشمالية في أراضيها

© REUTERS/ KCNA كوريا الشمالية تختبر محرك صاروخ باليستي عابر للقارات

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ، اليوم الثلاثاء ، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا يمكن أن يسقط بالمنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان.

أعلن الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيهدي سوجا، اليوم الثلاثاء، أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط بالمنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان.

وقال سوجا في مؤتمر صحفي: "اليوم في الساعة.39 09 بالتوقيت المحلي [ 03.39 — بتوقيت موسكو ] أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً بالقرب من شاطئها الغربي"

وأضاف سوجا أن "الصاروخ حلق 40 دقيقة، وسقط في المنطقة الاقتصادية الخاصة اليابانية".

وأشار الأمين العام للحكومة اليابانية إلى أنه لحين هذه اللحظة لا توجد معلومات عن أضرار لسفن جوية وبحرية يابانية.يتبع..